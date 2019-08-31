الرئيسية | محليات المتعطلون من حملة الدكتوراه يعتصمون امام وزارة التعليم العالي ويطالبون باقالة بشير الزعبي

وطنا اليوم- نفذ عدد من حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي اليوم استمرارا لنهجهم في الاحتجاج على سياسات هيئة الاعتماد مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، ويقولون ان هيئة الاعتماتد بإدارتها الحالية عاجزة عن ايجاد حل لمشكلتهم وتتركز مطالبهم اضافة الى توفير فرص عمل لهم بإقالة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

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