الرئيسية | محليات الارصاد الجوية تحذر من التعرض لاشعة الشمس

وطنا اليوم-عمان: يتوقع حدوث ارتفاع قليل على درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الخميس وفق ما ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، حيث تكون الأجواء نهاراً حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان (34) درجة مئوية بينما في المرتفعات الجبلية حوالي (32) درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة (42) درجة مئوية تقريباً.

أما يوم الجمعة فيتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتصبح الأجواء نهار الجمعة والسبت أيضاً حارة وجافة في أغلب المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان حول (37)درجة مئوية بينما في المرتفعات الجبلية حول (34)درجة مئوية في حين تكون في مناطق الأغوار والعقبة مابين (42) و(44)درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الأحد لتكون الأجواء حارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة والرياح تتحول الى شمالية غربية.

وعليه تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتنصح بارتداء قبعات واقية من الشمس خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية من المملكة.

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