 وطنا نيوز -بالصور : الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد
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بالصور : الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد
التاريخ : 21-08-2019 10:20:15 المشاهدات: 1109

وطنا اليوم-عمان:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، في تشييع جثمان المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية.

كما شارك في تشييع الجثمان، سمو الأمير الحسن بن طلال، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والسادة الأشراف.

وتقبل جلالة الملك وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأفراد العائلة المالكة التعازي من كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين.

وأدى جلالة الملك مع جموع المصلين صلاة الظهر في مسجد الحرس الملكي، وصلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد.














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