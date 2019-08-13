الرئيسية | محليات الأردن بالمرتبة الثانية ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا

وطنا اليوم-عمان:حل الأردن ثانيا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا، بحسب تقرير موقع "ليرن وورثي" السياحي العالمي.

ووصف التقرير الذي أستند على الكثير من الأبحاث، أعدها أشخاص يحبون السفر والتوثيق واثنان من المدونين البارزين في مجال السفر، الاردن بــــ"الخيار الأفضل بين بلدان العالم لزيارته وقضاء العطل فيه والذي يعد أكثر البلدان أمانًا في الشرق الأوسط".

وأوصى الموقع بزيارة مدينة البترا، والبحر الميت أخفض منطقة بالعالم، والقفز بالمظلات فوق الأودية الصحراوية والإقامة في مخيمات وادي رم.

وأكد الموقع أن الوجهات والبلدان المختارة مدروسة جيدًا لمساعدة الأشخاص على قضاء عطلهم.

وجاءت البلدان كأفضل وجهة سياحية، على الترتيب؛ أستراليا، الأردن، تركيا، فيتنام، الفلبين، اندونيسيا، النمسا، جنوب افريقيا، اليونان، إسبانيا.

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