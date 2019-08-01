تضارب تصريحات الحكومة حول نسبة الاستهلاك

وطنا اليوم-عمان: نفى مصدر مطلع ما أوردته وسائل إعلام من معلومات غير دقيقة حول تصريحات نسبت لكل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس، ووزير المالية عز الدين كناكرية حول نسبة الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد المصدر أن الوزير كناكرية ذكر خلال لقاء حواري جمع أمس الحكومة والنواب مع فعاليات اقتصادية، بأن نسبة الانخفاض في ضريبة المبيعات بلغت 8.2%، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف ذات المصدر، في تعليقه على الموضوع، أن الوزير العسعس أكد كلام زميله كناكرية، وأثنى عليه.