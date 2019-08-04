شقق لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة بالأردن

وطنا اليوم-عمان: قررت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري انشاء تجمعات سكنية صغيرة متكاملة الخدمات لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، ضمن اولويات عمل الحكومة للعامين 2019 إلى2020 تحت شعار دولة التكافل من خلال أولوية السكن الميسر.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس حسان عابدين اليوم الاربعاء: إن المشروع يتضمن تجمعات سكنية صغيرة متكاملة الخدمات لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين لارتباطه بأكثر من 40 قطاعا صناعيا.

وبين أن المشروع يأتي ضمن رؤية حضرية مستمدة من هوية كل محافظة على حدة من خلال تبني المؤسسة الحلول والممارسات الخضراء في تخطيط وتصميم وتشغيل المباني بمختلف أنواعها، إضافة الى نشر ثقافة البناء الأخضر بين المجتمعات متدنية الدخول، بالتعاون مع الجهات المعنية بالبناء الأخضر.

وبين أن المشروع المنوي بناؤه على أراض مخدومة ومملوكة للمؤسسة، يسهم في تعزيز النهج التشاركي للمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتهم ضمن التجمعات السكنية، وتوليد شعور الانتماء والتملك وإتاحة الفرص للشباب والمرأة بالمشاركة في المجتمع، إضافة إلى تخفيف الازدحام الحضري عن المدن الرئيسة. وأشار إلى أن عدد الشقق بلغ 916 شقة سكنية في الكرك وعمان والطفيلة والزرقاء والمفرق وسحاب، تتراوح مساحة الشقة الواحدة بين 100 إلى 120 مترا مربعا ضمن المرحلة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن آلية تملك الشقق من خلال تمويل القروض للمواطنين لدعم التمويل الإسكاني، ستكون موجهة للفئات المستحقة بهدف تمكينهم من الحصول على قروض سكنية ميسرة وتقديم أراض مملوكة للحكومة مزودة بجميع الخدمات بأسعار معقولة.

وبين ان من شروط الاستفادة من الأراضي السكنية أن يكون أردني الجنسية ومتزوجاً أو معيلاً لأسرة، وأن لا يكون قد استفاد هو أو زوجته من مشاريع المؤسسة، وأن لا يكون هو أو زوجته أو أحد أفراد أسرته القاصرين مالكاً لمسكن في المملكة، وأن يكون من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.