الملك يشارك بتشييع الأميرة دينا

وطنا اليوم-عمان:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، في تشييع جثمان المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية.

كما شارك في تشييع الجثمان، سمو الأمير الحسن بن طلال، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والسادة الأشراف.

وتقبل الملك وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأفراد العائلة المالكة التعازي من كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين.

وأدى الملك مع جموع المصلين صلاة الظهر في مسجد الحرس الملكي، وصلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد.

ونعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، الواقع في العشرين من ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب/أغسطس 2019 ميلادية، في عمان.

الديوان الملكي الهاشمي إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب.

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية (يعود نسبها إلى النبي محمد)، مولودة في القاهرة عام 1929.