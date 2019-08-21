الرئيسية | محليات مكتئبي الاردن يتراجعون عن قرارهم لأسباب مجهولة

وطنا اليوم-عمان:تراجع الداعون الى ما يعرف بأكبر تجمع للإكتئاب في الأردن عن دعوتهم من خلال حذف الصفحة المخصصة لذلك من على مواقع التواصل الإجتماعي.

الفعالية التي كان مقررا إقامتها يوم 30-9-2019 على طريق المطار ، دعا منظموها الى ممارسة البكاء واللطم خلالها ، تعبيرا عن الحالة التي وصلوا اليها من الاكتئاب.

وانتشرت حملة أطلقها أردنيون بعنوان "تفاءلوا" عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، في محاولة من منظميها للخروج من حالة الاكتئاب العام في البلاد، حيال الأوضاع المعيشية والظروف الإقتصادية الراهنة.

ويرغب منظموا الفعالية، إقامة نشاطهم على طريق المطار في العاصمة عمّان يوم الإثنين الموافق 30 أيلول المقبل.

وقال القائمون على الفعالية "بدل أن تلعن الظلام، أوقد شمعة. الامل لا علاقة له بالمنطق. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائماً ما يبعث على الأمل".

وأوضحوا أن " الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. حسناً يا صديقي، ليس ما يأخذونه منك هو المهم.. بل المهم هو ما تفعله بما يتبقى لديك".

وقالوا في توصيفهم لفعاليتهم "ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. في قلب كل شتاء ربيع نابض.. ووراء كل ليل فجر باسم. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس".

وعقب تداول الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل مفاجئ تم حذف الفعالية من الفيسبوك.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر