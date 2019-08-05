ياقوت الطروانة تكشف: الملك رد عليّ بهدية اخرى

وطنا اليوم-عمان:قالت الطالبة ياقوت الطراونة التي قدمت "لوحة" كهدية للملك خلال زيارته لمحافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الملك رد عليها بهدية أخرى تم إرسالها عبر الديوان الملكي.

وشكرت عائلة الفتاة الموهوبة ياقوت الطراونة، جلالة الملك عبدالله الثاني، على تحقيقه حلم ابنتهم بعد رسمها لوحة تجسد فيها عظمة "الفيل" على طريقة الماندالا الهندية، ثم فكرَّت بأن ترسل الصورة لملك البلاد، فوصلت.

ففي أقصى الجنوب وفي منطقة الحسينية بمؤاب الكرك، بدأت موهبة "ياقوت" بالنمو والتطور، واحتفلت في مكان يبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة عمّان، فالملك رأى ما خطّت يداها وغرّد لها شاكرًا وداعمًا.

حوار دار قبل أيام بين الأب عادل وابنته ياقوت في بيتهما البسيط، يرويانه "يابا بدي رسمتي توصل للملك" تقول ياقوت لوالدها، فيجيبها الأب دون أن يكسر بخاطرها "يابه والله صعبة هاي.. مرة وحدة الملك"، لكن إصرار ياقوت ودعم الأب جعلهما يقطعان مسافة من الكرك إلى باب بيت الملك، فيسلمان اللوحة هناك بعد أن تمَّ استقبالهما وإكرام وفادتهما.

ما هو الا يوم واحد بعد زيارة ياقوت ووالدها لبيت الملك، حتى غرّد جلالته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مخاطبًا ياقوت: "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين، وعلمت أنك أمضيت شهورًا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".

يقول عادل الطراونة والد ياقوت إن "هذا هو ديدن الهاشميين وهو ليس غريبًا عنهم، وكم أنا ممتن لأن الملك شخصيًا كتب عن ابنتي وجبر بخاطرها ورفع معنوياتها، فهذه اللفتة ليست فقط لياقوت ولكنها لكل الشباب والطلاب وأن الخير في هذا البلد كثير وكبير". ياقوت الطالبة في الصف الاول الثانوي بمدرسة الحسينية الثانوية للبنات والتي تسكن في منطقة الحسينية جنوب الأردن إلى جانب 12 ألف نسمة من السكان، تقول إنها "ترسم منذ زمن بعيد وطويل على الطريقة الهندية، واشتركت بمعارض كثيرة ونالت لوحاتها الإعجاب والتقدير ورسم هذه اللوحة استغرق منها جهدا ووقتا كبيرين".

وتشير إلى أن والدها أول من أرسل لها تغريدة الملك فاستقبلتها بالدموع والفرح والفخر، فحلمها تحقق ومعنوياتها ارتفعت، والأيام القادمة تحمل لشبابها الكثير مع مثل هذه الدفعة المعنوية الكبيرة، وهي رسالة تفيد أن "لا شيء مستحيلا على الإنسان في ظل هذا التواصل بين أعلى هرم الدولة وأصغر سكانه الأطفال والطلاب". والد ياقوت موظف حكومي.

يقول لـ "بترا" إن تفاعل الملك والأردنيين مع ابنته "يشير إلى حجم الخير في هذه البلاد، وأن قرب الهاشميين من البسطاء وحل مشاكلهم وجبر خواطرهم والتواصل معهم هو نهج حكمهم، وتواصل الملك مع ابنتي لم يكن استثناء باهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني". تلفت ياقوت إلى أن معلماتها في المدرسة اتصلن بها وشكرنها على جهودها، أما زميلاتها فدفعهن الحماس الى مشاركة رسمتها مع الملك على صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكم ستسهم هذه اللفتة الملكية في رفع الامل والحماس عند الشباب خاصة في تلك المناطق التي تعيش بعيدا عن العاصمة والمدن الرئيسية في أقصى الجنوب.

هذه ليست اللفتة الإنسانية الاولى للملك عبدالله الثاني، فقبل ثمانية أشهر انتشرت صورة لعامل وطن يشاهد مباراة المنتخب الأردني مع المنتخب الاسترالي ضمن تصفيات كأس آسيا من خلف زجاج المقهى في عمّان، فاستقبله الملك في بيته بعد يومين وشاهد معه بحضور ولي العهد مباراة المنتخب مع سوريا.

وقبل ذلك زار الملك محافظة الزرقاء وحاول أحد الأطفال السلام عليه لكنه لم يتمكن، فانتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستقبله الملك في بيته هو ووالده، وأمر بحل مشكلته الصحية والاهتمام به، كما لبى الملك رغبة طفلين مصابين بمرض السرطان وشاركهما جولة بالطائرة في سماء المملكة في لفتة إنسانية تؤشر على قرب الملك من الناس، ورسالة إلى المسؤولين بأن الحكم والإدارة تكون بتوفير الراحة للبسطاء والرعية.