 وطنا نيوز -هل تعلن الحكومة الـ 31 من آب القادم عطلةً رسمية
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هل تعلن الحكومة الـ 31 من آب القادم عطلةً رسمية
التاريخ : 21-08-2019 12:42:31 المشاهدات: 2124

وطنا اليوم-عمان:يقبل الأردنيون في الـ 31 آب/ أغسطس المقبل، على العام الهجري الجديد مودعين العام 1440 هجري .

ويصادف يوم السبت أو الأحد، الأول من محرم لعام 1441هجري، رأس السنة الهجرية، حيث من المتوقع ان يتم تحري هلال شهر محرم في 29 من ذي الحجة الذي يصادق يوم الجمعة 30 آب.

وجرت العادة في الأردن أن يتم اعلان رأس السنة الهجرية "عطلة رسمية" لكافة المؤسسات الحكومية والدوائر والوزارات ، ببلاغ رسمي من رئيس الوزراء.

ورأس السنة الهجرية ، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمين اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. 

وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية.

وأعلنت الامارات أول أمس الإثنين في قرار لها، "عطلة رسمية" في رأس السنة الهجرية كعطلة للقطاع الخاص.

فهل تعلن الحكومة الأردنية عطلة رسمية برأس السنة الهجرية؟.


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