 وطنا نيوز -الشواربة يجري تغييرات شاملة في امانة عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الشواربة يجري تغييرات شاملة في امانة عمان
التاريخ : 21-08-2019 12:15:14 المشاهدات: 1534

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور 

أصدر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه اليوم عددا من القرارات شملت تغيرات لنواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمدراء كما شملت التغييرات إحالات على التقاعد من مختلف الدرجات الوظيفيه . 

وهذا وقد أكد السواريه بأنه لن يخضع لأي واسطة في ذلك مبينا أن القرارات ستكون منصفة وعادلة لتحقيق التنمية الوظيفية الشاملة .



تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق