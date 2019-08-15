الشواربة يجري تغييرات شاملة في امانة عمان

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور

أصدر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه اليوم عددا من القرارات شملت تغيرات لنواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمدراء كما شملت التغييرات إحالات على التقاعد من مختلف الدرجات الوظيفيه .

وهذا وقد أكد السواريه بأنه لن يخضع لأي واسطة في ذلك مبينا أن القرارات ستكون منصفة وعادلة لتحقيق التنمية الوظيفية الشاملة .



