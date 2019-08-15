مدارس بالأردن تشترط على المعلمات عدم الحمل للتوظيف

وطنا اليوم-عمان:شكت عدد من المعلمات في الأردن، من مدارس خاصة تشترط "عدم الحمل" من أجل التعيين خلال الموسم الدراسي الجديد.

وفي التفاصيل، فقد اشترطت بعض المدارس الخاصة في العاصمة عمان، احضار "فحص الحمل" للمعلمات اللواتي سيتقدمن بطلبات من أجل قبولهن في المدارس الخاصة وتعيينهن على قبيل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحسب شكاوى وصلت من بعض المعلمات.

يأتي ذلك في هذه الأيام التي تشهد تقديم طلبات التوظيف في المدارس الخارصة سواء للمعلمين أو المعلمات، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق في الأول من أيلول المقبل.

رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، علق في تصريح على اشتراطات بعض المدارس الخاصة، قائلا: إن طلب "فحص الحمل" من المعلمات المتزوجات، مخالف للقوانين والانظمة والمعايير الدولية ومخالف للمبادئ الانسانية .

وأشار المعايطة ، إن هذا تعسف في استخدام السلطة، مطالباً بأن يكون في هنالك نصوص قانونية تمنع جشع وتجارة هؤلاء الذي وصفهم بأنهم يعطلون المسيرة التعليمية في الأردن.

من جهته، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، في تصريح صباح الأربعاء: إن هذا تصرف غير أخلاقي وغير مقبول من ادارة بعض المدارس الخارصة.

وأشار إلى أن هذه الفئة تعمل على تشوبه سمعة المدارس الخاصة في الأردن، مشدداً أنه لا يحق لهذه المدارس طلب "فحص الحمل" قبل التوظيف.

وأشار الى أن المعلمات المتزوجات واللواتي لديهن أبناء، قدمن للطلبة الكثير وساهمن في تطوير اداء التعليم في الأردن، معرباً عن استغرابه من طلب بعض المدارس الخاصة "فحص الحمل" لغايات التوظيف.