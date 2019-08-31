رسمياَ .. انخفاض المسافرين الأردنيين المغادرين خلال العيد

وطنا اليوم-عمان: أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في وزارة السياحة، ارتفاعاً في أعداد القادمين للمملكة خلال فترة عيد الأضحى لعام 2019 بنسبة زيادة بلغت 42% بمجموع زوار وصل إلى 144 ألف زائر، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وعلى الرغم من انخفاض حركة المغادرين الأردنيين إلى وجهات خارجية خلال عطلة العيد بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فقد ارتفع عدد الأردنيين المغادرين إلى وجهات خارجية في تركيا بنسبة 25% وفي مصر بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 في حين بلغ عدد المواطنين الأردنيين الذين غادروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج 11,641 مواطن، بنسبة زيادة بلغت 11% عن الفترة ذاتها من عام 2018، وانخفض عدد المسافرين لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55%.

كما أظهرت هذه الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في إقبال الأردنيين على وجهات سياحية داخلية، حيث بلغ عدد المواطنين الأردنيين الذين استفادوا من برنامج أردننا جنة في مرحلته الأولى منذ انطلاقه في نهاية شباط الماضي 35,474 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 300% عن عام 2018، فيما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج خلال عطلة العيد 6507 مواطنا؛ 4382 منهم انتقلوا بواسطة حافلات سياحية و2125 بواسطة سيارات خاصة، في حين كانت الوجهات السياحية في عجلون والبحر الميت والبترا هي الوجهات الأكثر طلباً.

وفيما يتعلق بنسب الإشغال في فنادق عمان والبحر الميت والبترا والعقبة، فقد بلغت معدلات تراوحت بين 50 -55% في عمان و 75 -90 % في البحر الميت و85 -100% في البترا و70 -85% في العقبة، فيما شهدت المواقع السياحية والأثرية زيادة في أعداد الزوار خلال خلال فترة عيد الاضحى من عام 2019 وصلت إلى 55.8 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 36% مقارنة بفترة عيد الاضحى من عام 2018، فقد وصلت أعداد الزوار خلال فترة العيد في البتراء 13,123 زائر وفي جرش 5,727 زائر وفي ام قيس 1,767 زائر وفي عجلون 5,483 زائر وفي مادبا 7,859 زائر وفي البحر الميت 3,627 زائر وفي جبل القلعة في عمّان 5,732 زائر والمدرّج الروماني 11,095 زائر، فيما حقق موقع جبل القلعة اعلى نسبة نمو وصلت إلى 293% وشهدت بقية المواقع معدلات نمو تراوحت ما بين 6% إلى 58% في كل من ام قيس وعجلون ومادبا والبحر الميت والمدرج الروماني.

وأكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أن الوزارة قامت بدعم وتطوير برنامج أردننا جنة ليتمكّن المواطنون من الإستفادة من الخدمات السياحية في المنشآت السياحية في المحافظات وفي العاصمة، فضلا عن أنها تهدف في هذه البرامج لتعزيز مفهوم المجموعات السياحية ذات الكلف الأقل أثناء زيارة المواقع السياحية والأثرية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على خفض كلف التشغيل في المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، لتكون بمتناول العائلة الأردنية على فترات العام، ولتكون بديلا وطنيا عن السفر للخارج بغرض السياحة، سيّما في ظل توفّر الامن والاستقرار والميزات الفريدة للمنتج السياحي الأردني.

وأكدت إجراء حوارات مستمرة مع جمعيات المهن السياحية ومع المستثمرين في قطاع الإيواء والمطاعم السياحية، لإقامة منشآت فندقية وسياحية ذات كلف تشغيلية منخفضة من فئة الثلاث نجوم في المحافظات، كجزء من الجهود التي تبذلها لمواجهة ارتفاع الطلب على السياحة في الخارج، بالإضافة إلى جهود تحسين تنافسية المنتج السياحي الأردني، وتطوير الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في المحافظات، والإستمرار في إنفاذ المهرجانات السياحية في المحافظات.