 وطنا نيوز -الملك لياقوت الطراونة: وصلتني هديتك الجميلة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الملك لياقوت الطراونة: وصلتني هديتك الجميلة
التاريخ : 20-08-2019 08:05:35 المشاهدات: 1497

وطنا اليوم-عمان:نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة على حسابه عبر تويتر، صورة وهو يحمل هدية عبارة عن لوحة فنية من فتاة قدمتها لجلالته.

وعلق جلالته: "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين، وعلمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق