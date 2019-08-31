الملك لياقوت الطراونة: وصلتني هديتك الجميلة

وطنا اليوم-عمان:نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة على حسابه عبر تويتر، صورة وهو يحمل هدية عبارة عن لوحة فنية من فتاة قدمتها لجلالته.

وعلق جلالته: "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين، وعلمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".