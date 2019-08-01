الرئيسية | محليات الخارجية تتابع اعتقال مواطن اردني لدى سلطات الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية و شؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية موضوع اعتقال احد المواطنين الأردنيين في اسرائيل، وقد تبين أن المواطن قيد التحقيق، لدى السلطات الاسرائيلية، وستواصل الوزارة متابعة هذا الموضوع والحصول على كافة التفاصيل والحيثيات وكما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.

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