صرف رواتب متقاعدي الضمان بهذا الموعد

وطنا اليوم-عمان:أفاد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستقوم بتحويل رواتب متقاعدي الضمان إلى حساباتهم في البنوك يوم الخميس القادم، مضيفاً أن صرف الرواتب قبل موعدها المعتاد بثلاثة أيام يأتي عقب الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك وما ترتّب عليها من التزامات مالية، ومن أجل تمكين المتقاعدين من الإيفاء بمتطلبات أسرهم ولا سيّما مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار بأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (235) ألف متقاعد حتى تاريخه، فيما بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لهذا الشهر (96) مليون دينار