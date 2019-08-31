هيئة الاستثمار ترد على الزعبي: راتب السكرتيرة 600 دينار

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير العلاقات العامة في هيئة الاستثمار بلال أبو زيد تصريحات النائب فواز الزعبي التي تحدث فيها عن سكرتيرة الهيئة وتقاضيها لراتب 20 ألف دينار.

وقال أبو زيد إن كلام النائب غير دقيق وغير صحيح نهائيا، والسكرتيرة المتواجدة في مكتب الرئيس عبارة عن موظفة معينة حسب نظام الخدمة المدنية، وراتبها لا يتجاوز 600 دينار.

وأكد أبو زيد أن رواتب السكرتيرة مثبت بالسجلات، وراتبها لا يتجاوز 600 دينار مع الحوافز والمكافات.

وأضاف أن الرقم الذي تحدث فيه النائب لا يتقاضاه لا رئيس الهيئة ولا حتى أي موظف متواجد.

وقال النائب فواز الزعبي إنه يجب إنصاف القضاة بالأردن من خلال الرواتب والمكافات، لأن هناك سكرتيرات في الأردن يتقاضن رواتب 10 ألاف دينار أردني.

وقال الزعبي في مداخله له يجب أن يبحث المجلس في رواتب سكرتيرات تفوق 10 آلاف دينار، ووصف الأمر بـ "الجريمة".

وأضاف: "سكرتيرة هيئة رسمية تتقاضى راتب من 8-20 ألف دينار ولها 15 سنة تعمل بالمنصب".

وتابع يقول: "كل هذه المبالغ بالإضافة من مبالغ تحصل عليها من المستثمرين".