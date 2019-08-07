الرئيسية | محليات انذار نهائي لـ مول مشهور في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:وجهت دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان انذارا نهائيا لشركة صحارى للمجمعات التجارية/ صحارى مول في القضية التنفيذية المتكونة بينه وبين البنك الاسلامي.

وطرحت المحكمة في المزاد العلني لغايات سداد الدين قطعة ارض رقم (5215) في قرية ابو نصير شمال عمان والعقار المقام عليها، وقدرت المحكمة سعر الارض والعقار بقيمة 11 مليون و 350 الف و893 دينار.

















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