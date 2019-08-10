مليونيّ دينار لدعم تجّار وسط البلد

وطنا اليوم-عمان:وافقت الحكومة في الجلسة التي عقدتها الاثنين، على تبرّع "الأمانة" بمبلغ مليونيّ دينار لدعم التجّار المتضرّرين جرّاء الأمطار.

وفي التفاصيل، فقد نصّ القرار على أن يتمّ صرف المبلغ وفق محضر مشترك يتمّ توثيقه بين أمانة عمّان الكبرى، وغرفة تجارة عمّان لبيان آليّة الصرف واعتماد الوثائق التي تثبت الاستحقاق.

كما تضمّن القرار الموافقة على مذكّرة التفاهم المنوي إبرامها بين مجلس أمانة عمّان الكبرى وغرفة تجارة عمّان بهذا الخصوص.