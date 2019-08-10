 وطنا نيوز -ما حقيقة رفع الحكومة لـ ضريبة المبيعات في العقبة؟
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ما حقيقة رفع الحكومة لـ ضريبة المبيعات في العقبة؟
التاريخ : 20-08-2019 11:31:32 المشاهدات: 1057

وطنا اليوم-عمان:نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، ما أشيع عن نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على المبيعات في العقبة.

وقالت السلطة في بيان لها: " اشارة الى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى 16 % كما هي في باقي مناطق المملكة اكد رئيس مجلس المفوضين في السلطة ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماما ومحض اشاعات ولا اساس لها من الحقيقة".

ودعا رئيس مجلس المفوضين الى عدم الالتفات الى الاشاعات التي تنطلق بين فينة واخرى وهدفها التشكيك وتثبيط العزائم مؤكدا ان السلطة ماضية في تنفيذ خططها الهادفة الى تحسين الوضع المعيشي لابناء المنطقة وتعزيز التشاركية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع التجاري باعتباره قطاعا محركا للعديد من مؤشرات السوق الايجابية .


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