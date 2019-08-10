 وطنا نيوز -أمانة عمّان تنعى الشابة آغابي
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أمانة عمّان تنعى الشابة آغابي
التاريخ : 20-08-2019 10:25:35 المشاهدات: 1223

وطنا اليوم-عمان:نعت أمانة عمّان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة المرحومة "آية آغابي"، الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وقالت أمانة عمان صباح الثلاثاء : " الاْردن مهيأ.. مبادره عملتي سنوات لاجلها وامانة عمان حققت الحلم لكم وكنتي اول من يستخدم باص عمان المهيأ .. الله يرحمك يا آيه آغابي" .

وجع الأردنيون، الإثنين، بوفاة الشابة الأردنية "آية آغابي"، التي أمضت أعواماً في مساعدتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، عبر مبادرتها التي لطالما زرعت الأمل في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بين المجتمع الأردني.

وآية آغابي، هي مؤسسة مبادرة وموقع "الأردن مهيأ" الذي يضم كل أماكن الخروج والمتنزهات المهيأة لمتحدي الإعاقة البدنية، حيث كانت تحلم بأن يصبح الأردن كله مهيأً تماما للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تهيئة الدول العربية بذلك.


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