أسواق القرطاسية في الأردن تعاني من ركودٍ غير مسبوق

وطنا اليوم-عمان:كشف نقيب تجار ومصنعي القرطاسية أشرف قعوار، عن ركود غير مسبوق في أسواق القرطاسية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون في الأول من أيلول المقبل.

وقال قعوار في تصريحات، إن المؤشرات الحالية في الأوساق الأردنية لا تدعو للتفاؤل بشأن زيادة الإقبال على القرطاسية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن الأعياد والمناسبات التي مرت على الأردنيين في الفترة الأخيرة، أثرت على قدرتهم الشرائية، بحيث ضعف الإقبال على القرطاسية خلال الأيام الماضية، رغم بدء التحضير من قبل الأهالي لأبنائهم المقبلين على الموسم الدراسي الجديد.

وأكد قعوار، أن كميات القرطاسية متوفرة بكميات كبيرة في الاردن، لكن دون إقبال واضح عليها.

وتوقع نقيب تجار ومصنعي القرطاسية ، ضعف الإقبال على القرطاسية خلال الفترة المقبلة حتى بعد صرف الرواتب، مقارنة بالسنوات الماضية.

ولفت إلى أن الإقبال على القرطاسية خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك كانت "شبه معدومة".

وفي السياق، يمرّ شهر آب من كل عام على الأردنيين بصعوبة، بسبب كثرة مناسباته ومرور عيد الأضحى المبارك خلاله، بالإضافة إلى التحضير للموسم الدراسي الجديد من كل عام.

كما يشهد شهر آب من كل عام، التحضير للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ في الثاني من شهر أيلول المقبل .

ويتطلب العام الدراسي من الأردنيين تجهيز أبنائهم بمستلزمات الدراسة وتسجيلهم في مدارسهم والتي تثقل كثيرين منهم بدفع مبالغ مالية للمدارس الخاصة، بالاضافة الى تجهيزات الملابس لأبنائهم وغيرها.