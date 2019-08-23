 وطنا نيوز -القاء القبض على مثليين في الشونة
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القاء القبض على مثليين في الشونة
التاريخ : 19-08-2019 11:07:13 المشاهدات: 1860

وطنا اليوم- القي القبض مساء امس الاحد على شبكة دعارة من المثليين بأحد الشاليهات الخاصة بالشونة الجنوبية في منطقة الاغوار اثر مشاجرة حصلت فيما بينهم.

وقد جرى التحفظ عليهم بمبنى متصرفية الشونة لحين نقلهم لسجن السلط، ويقوم هؤلاء الاشخاص باحياء حفلات خاصة بهم بين الحين والاخر وقد شهدت نشاطاتهم ازدياد ملحوظ علما بان المجتمع الاردني محافظ وتعتبر هذه التصرفات غريبة عليه.


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