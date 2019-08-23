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الربيحات ينتقد حماد ويهاجم نواباَ ويطرح 3 اسئلة
وطنا اليوم-عمان:قال الوزير الاسبق صبري الربيحات إن ما تحدث به وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ومدير الامن العام هو اعادة توضيح الواضح لكنهم لم يجيبوا على سؤال تنامي القلق وعدم الشعور بالامن في الشارع الأردني.
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