 وطنا نيوز -الحكومة: الاعتداءات الأخيرة حوادث فرديّة ولا تعكس قيم مجتمعنا
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الحكومة: الاعتداءات الأخيرة حوادث فرديّة ولا تعكس قيم مجتمعنا
التاريخ : 19-08-2019 08:20:38 المشاهدات: 646

وطنا اليوم-عمان:ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيراً، وتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مجلس الوزراء أنها حوادث فرديّة ولا تعكس قيم المجتمع الأردني الأصيلة، ولا تندرج ضمن منظومة الأخلاق العامّة الملتزمة.

كما أكد المجلس ضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشيداً بوعي الأردنيين في التصدي للإشاعات والممارسات السلبيّة، وبدور الأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.


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