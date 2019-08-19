ما هي حقيقة وصول الباص السريع الى ميناء العقبة

وطنا اليوم-عمان:تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو حول وصول الباص السريع الى ميناء العقبة .

من جهته نفى مصدر من امانة عمان وصول الباص السريع مضيفا ان ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يخص الاردن .

وكانت قد باشرت امانة عمان بتنفيذ مشروع الباص السريع في عمان ويأتي هذا القرار تتويجا للجهد المشترك بين الامانة والحكومة للتوصل الى خارطة طريق لاعادة المشروع الى حيز التنفيذ واتخاذ الخطوات اللازمة لانجاحه.

ونشرت أمانة عمّان الكبرى، خريطة توضح مسار الباص السريع ، حيث تسعى الأمانة، وفق تصريحات للأمين يوسف الشواربة، تشغيل الباص السريع عام 2021 ، ووفق الخريطة المنشورة، فإن للباص مسارين رئيسيين: “صويلح – مجمع المحطة”، و”صويلح – ساحة النوافير في راس العين”.

وسيكون دوار المدينة الرياضية نقطة تفرع للباص القادم من صويلح، بحيث يتجه المسار الأول يسارا باتجاه مجمع الشمال ثم مستشفى الأمير حمزة ثم شارع الاستقلال، وصولا إلى مجمع المحطة.

أما المسار الثاني، فيتجه إلى يمين دوار المدينة، مرورا بالدوار الخامس وشارع الأمير بسمة، ووصولا إلى ساحة النوافير في راس العين.