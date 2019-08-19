بشرى لأهالي العقبة وزوارها .. 40 مليون دينار لإبقائها نظيفة

وطنا اليوم-عمان:أنفقت الحكومة الأردنية 40 مليون دينار على النظافة في مدينة العقبة السياحية خلال 12 سنة الماضية.

ويعمل في العقبة أكثر من 300 عامل وطن وآلياتهم في العقبة، يخوضون حربًا ضروسًا لإبقاء المدينة نظيفة وصحية، مدعومين بعبارات توعية في أرجائها كافة، موفرة مكبات لجمع القمامة في كل مكان وزاوية في المدينة.

مدير المركز الاعلامي الناطق الرَّسمي باسم السلطة الدكتور عبد المهدي القطامين قال في تصرحيات صحفية إن عطاء النظافة محال على شركة اورباسير الإسبانية بكلفة 10 ملايين دينار ولمدة ثلاث سنوات، فيما يبلغ عدد عمال النظافة 300 عامل حسب حاجة العمل.

وأضاف، ان عطاء النظافة للمدينة يتم طرحه بانتظام منذ العام2007 وحتى اليوم وبنفس معدل الإنفاق الحالي تقريبا، وأحيلت العطاءات منذ طرحها على عدة شركات.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الزوار الذين خيَّموا في المدينة بلغ 10 آلاف و 982 زائرًا والذين اقاموا في منازل اقاربهم ومعارفهم 8 آلاف و 58 زائرًا، وبلغ عدد سياح اليوم الواحد الذين امضوا يومًا واحدًا فقط في العقبة دون مبيت 7 آلاف و561 زائرا، وبلغ عدد زوار وسياح وادي رم 4239 زائرًا منهم 2306 من العرب والاردنيين، والف و 933 من جنسيات اجنبية متعددة.