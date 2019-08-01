الرئيسية | محليات تصدعات وتشققات خطيرة في مسجد الشيشان بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اكد مدير أوقاف الزرقاء الدكتور محمد فوزي ان اللجان الهندسية والفنية اوصت بسرعه اغلاق مسجد ابوبكر الصديق المعروف بمسجد الشيشان وذلك لوضعه الانشائي المتردي وخطورته على المصلين. وبين فوزي ان المسجد يعاني من تصدعات وتشققات كبيرة ورطوبة في مختلف اجزائه . واوضح ان لجنة رعاية المسجد هي من تقدمت بإستدعاء لمديرية الاوقاف توضح وضع المسجد الحالي ومايعانيه من وضع انشائي من شأنه تعريض حياة المصلين للخطر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر