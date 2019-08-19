تفاصيل جديدة لصفقة الغاز بين تل أبيب وعمّان

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين تل أبيب وعمّان، تنص على أن الشركة الاردنية سوف تدفع أقل من السعر الممنوح لشركة الكهرباء العبرية، وفق ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقبل بضعة أشهر فقط من تدفق الغاز إلى شركة الكهرباء الأردنية، سوف يدفع الأردنيون ثمن الغاز بسعر أقل من الإسرائيليين - وفقًا لما كشفه الملحق الاقتصادي لصحيفة ذي ميركر.

وينص العقد على أن السعر الأساسي للغاز الممنوح للأردن، سيكون 5.65 دولار لكل وحدة حرارية. في حين أن السعر الممنوح للشركة "الاسرائيلية" هو 6 دولارات.

والاتفاقية التي تم توقيعها في أيلول 2016، تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً بكلفة كاملة بقيمة 11 مليار دولار.