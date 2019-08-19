 وطنا نيوز -تفاصيل جديدة لصفقة الغاز بين تل أبيب وعمّان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تفاصيل جديدة لصفقة الغاز بين تل أبيب وعمّان
التاريخ : 19-08-2019 02:09:47 المشاهدات: 816

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين تل أبيب وعمّان، تنص على أن الشركة الاردنية سوف تدفع أقل من السعر الممنوح لشركة الكهرباء العبرية، وفق ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقبل بضعة أشهر فقط من تدفق الغاز إلى شركة الكهرباء الأردنية، سوف يدفع الأردنيون ثمن الغاز بسعر أقل من الإسرائيليين - وفقًا لما كشفه الملحق الاقتصادي لصحيفة ذي ميركر.

وينص العقد على أن السعر الأساسي للغاز الممنوح للأردن، سيكون 5.65 دولار لكل وحدة حرارية. في حين أن السعر الممنوح للشركة "الاسرائيلية" هو 6 دولارات.

والاتفاقية التي تم توقيعها في أيلول 2016، تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً بكلفة كاملة بقيمة 11 مليار دولار.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق