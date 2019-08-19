وزير أردني سابق ينتقد انتشار الهواتف الخلوية واستخداماتها

وطنا اليوم-عمان:انتقد وزير الاتصالات الأسبق، مروان جمعة، الانتشار الواسع للهواتف الخلوية في الأردن، وما سببه ذلك من تعد للخصوصة، بلغت حد كشف المستور وما لا ينبغي كشفه وتحديدًا في الأفراح والمناسبات الخاصة.

وقال جمعة في منشورين منفصلين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك " البلاد كبرت، المشاكل كثرت، والأخلاق انعدمت! ومع الخلوي الناس انكشفت!! وهذا الوضع بنشوفه في اكثر من محل! ما نعقد الموضوع اكثر من اللازم".

وفي منشوره الثاني كتب الوزير الأسبق "على كروت الاعراس والمناسبات من يوم وطالع لازم يحطوا نوماً هنيئاً لأطفالكم وأجهزتهم الخلوية!".







