قريباَ .. سخانات شمسية على اسطح منازل الفقراء بالمحافظات

وطنا اليوم-عمان:طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 11 عطاء لتركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة/ المرحلة الثانية، لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية الواقعة داخل وخارج حدود التنظيم، ممولة من حساب فلس الريف، لتخفيف العبء عن هذه الاسر.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان عدد المستفيدين من هذه المرحلة يبلغ 3166 اسرة، يقل استهلاكها الشهري من الكهرباء عن 300 كيلو واط/ ساعة.

وأكدت أهمية المشروع في تخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة على الاسر المستفيدة، والمساهمة في تخفيف حدة الفقر بتحمل كلفة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للفئات المستهدفة، ما يسهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين مستواها الاقتصادي.

كما أكدت أهمية المشروع في التوسع باستخدامات الطاقة المتجددة وتزويد الشبكة باستطاعات جديدة بما يقلل كلف الطاقة وكلفة الدعم المقدمة لهذه الاسر على فاتورة الكهرباء.

واوضحت ان المشروع يأتي في اطار مساعي الوزارة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من طاقة نظيفة مستدامة باستغلال مصادر الطاقة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، عدا عن الفائدة المتحققة من المشروع بتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

من جانبه، قال مدير فلس الريف المهندس زياد السعايدة ان عدد المستفيدين من المرحلة الأولى من المشروع بـلغ 2213 اسرة فيما يبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الثانية 3166 اسرة على ان يصل العدد الى 100 الف اسرة مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في مختلف محافظات المملكة، بسعة أنظمة طاقة مرتبطة على الشبكة تقدر بحوالي 200 ميغاواط ذروة.

وعن تفاصيل المشروع قال السعايدة ان مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة تمول تركيب أنظمة خلايا شمسية بقدرة 2 كيلو واط لمنازل الاسر العفيفة ومنازل المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية المخدومة بالتيار الكهربائي وتختار هذه الاسر وفقا للأسس والمعايير التي تحصر الاستفادة بالأسر التي لا يتجاوز معدل استهلاكها الشهري (300 ك.و.س)، وان تمتلك حيزا مكانيا لبناء النظام الشمسي.

ولفت السعايدة الى ان تقديم الطلبات يتم عبر المكاتب الرئيسية لمديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمكاتب الفرعية التابعة لها او من خلال الموقع الالكتروني التابع للوزارة.

وعن شروط الاستفادة قال انها تنص على ان لا يتجاوز معدل الاستهلاك الشهري للمستفيد (300) ك.و.س. لـ 12 شهرا تسبق تقديم طلب هذه الخدمة، باستثناء مناطق الأغوار الوسطى والشمالية والجنوبية ومحافظة العقبة، حيث يتم أخذ معدل الاستهلاك الشهري خلال الفترة الواقعة من شهر تشرين الثاني وحتى شهر نيسان.

واحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اخيرا 12 عطاء على سبع شركات محلية تم اختيارها من بين 23 شركة تقدمت للعطاءات، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمنازل 2213 اسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية في مختلف محافظات المملكة بكلفة 466ر2 مليون دينار تقريبا تدفعها الوزارة.