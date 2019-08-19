الرئيسية | محليات تحذير من زيادة السرطان بالنعيمة .. والبركات يناشد

وطنا اليوم-عمان : حذر رئيس مجلس محلي النعيمة محمد جبر البركات من تلوث المياه وتأثيرها على الصحة العامة في النعيمة بمحافظة إربد وزيادة أمراض السرطان .

وناشد البركات في كتاب وجهه الى مدير عام شركة مياه اليرموك طلب فيه توسعة شبكة الصرف الصحي في منطقة النعيمة، ومحذراً من تلوث مياه المنطقة.

وقال البركات إن وزارة المياه لم تقرر أي مبالغ مالية لأي مشاريع مائية في النعيمة خلال 2018/2019.

وأضاف أن الوزارة لم ترد على خطابات البلدية بالرغم من المناشدات المكررة وعلى مدار السنوات الماضية.

ونوه الى أن منطقة النعيمة تعيش واقع مائي صعب للغاية، منوهاً الى أن آخر مشروع من مشاريع الصرف الصحي قد تم تنفيذه بالقرب من خطوط المياه، مما يشكل خطراً كبيراً.



وتاليا كتاب البركات :



اشارة الى كتبي وعلى مدار سنوات طويلة حول توسيع شبكة الصرف الصحي ولو جزئي وعلى مراحل ولم تجد اذنا صاغية موضح ما يلي:

احذر من التلوث للمياه وهذا يؤثر على الصحة العامة وزيادة أمراض السرطان بالاضافة الى كثرة الحشرات، وللعلم 4 محافظات وجامعة وقوات مسلحة واجهزة أمنية تشرب من مياه النعيمة بالاضافة الى اطفاء الحرائق من قبل الدفاع المدني.

الآلاف من الاغنام من مناطق الشمال كلها تشرب من مياه النعيمة، وتم الاستيلاء على بئرين من قبل السلطة دون تعويض مجلس محلي النعيمة.

لماذا هذا الاستهتار بالنعيمة وأهلها رغم العطش الشديد والظلم الذي نحن به؟ أقدم هذه الرسالة واحذر كل الحذر من خطورة التلوث محملا المسؤولية وزارة المياه وسلطة المياه وشركة مياه اليرموك.

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