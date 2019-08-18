انطلاق برنامج العاملين في مبادرة مهاراتي في محافظة جرش

وطنا اليوم /جرش

اكرم الرواشده

انطلق اليوم في محافظة جرش برنامج العاملين ضمن مبادرة مهارتي من أعضاء المراكز الشبابية بمديرية شباب جرش بحضور مدير الشباب جرش الدكتور حمزة العقيلي.

وتحدث رئيس قسم المراكز الشبابية ميسون عنقور ان برنامج العاملين مع الشباب سينفذ في خمسة مراكز شبابيه هي شابات جرش وساكب وشباب برما وكفرخل وجبة ،في محافظة جرش على مدار 5‪ ايام للمشاركين في الجلسات وبحسب الفئات العمرية المحددة ويتضمن البرنامج التدريب على مهارات الادارة الذاتية والمعرفية والاجتماعية والعمل المشترك والإبداع والابتكار ومبادرات مختلفة.

يذكر ان هذا البرنامج سينفذ للعام الثاني بعد النجاح الذي حققه في عامه الأول وفي65 مركز شبابي في جميع محافظات المملكة وبدعم من يونيسيف الأردن UNICEF Jordan وبالشراكة مع هيئة أجيال السلامGenerations For Peace - Jordan، للفئة العمرية بين ١٥-٢٤سنة، ويدعم الشباب من خلال الأنشطة المبتكرة القائمة على المهارات الحياتية والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الشباب واليافعين المهارات الحياتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي بينهم، ونشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر، وتنمية شخصياتهم بالمهارات والمعارف المختلفة والإبداع والابتكار التي تعمل على تحويل السلوكيات السلبية الى إيجابية من خلال الرياضة.