الرئيسية | محليات ابو طير : تشاطروا على النوادي مثل ماتشاطرتو على سعد

وطنا اليوم-عمان:الجهات الرسمية تقر بوجود 150 نادي ليلي... المرخص منها 23 فقط.

طيب لو حزب سياسي فتح فرع دون ترخيص كم تحتاج وزارة الداخلية لاغلاقه او اعتقال من فتحوه ولو خمسة اجتمعوا في البادية الجنوبية او الزرقاء او الرويشد منتصف الليل ورفعوا يافطة تطالب بخفض اسعار القهوة كم تحتاج الداخلية الى وقت من اجل اعتقالهم بذريعة التجمهر غير المشروع ولو بسطة خضار في عمان او اربد كم دقيقة تحتاجون من الوقت لطرد اصحابها وازالتها من الشارع؟!.

الكلام عن الترخيص او عدم الترخيص مجرد ضياع للوقت او محاولة لترخيص غير المرخص منها بشروط جديدة.

الحل بمنع النوادي الليلية في الاردن لانها اصبحت مراكز لتوزيع المخدرات فوق تجارة الرقيق.

ونحن في بلد الانبياء والصحابة والشهداء، غربنا الاقصى وجنوبنا مكة والمدينة...مش هيك يادولة الارض المقدسة التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاته الى الشام وعبرها عمر في رحلته الى القدس وعبرها ابوعبيدة عامر الجراح واستشهد بها جعفر بن ابي طالب والقائمة تطول....في الجنوب والوسط والشمال..ارض مؤتة واليرموك والكرامة.

طيب تشاطروا على النوادي مثل ماتشاطرتو على سعد العلاوين وشهرتو بسمعة الرجل بذريعة الاخلاق على الرغم من ان كل قصته سياسية في الاساس والذي اختلف معه سياسيا لكنني لا اقبل ابدا استضعافه في وضع غير طبيعي والتشهير به بهذه الطريقة. #ماهرابوطير

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