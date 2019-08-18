إغلاق سبع محطات تحلية مياه وأربعة مسابح في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان إن كوادر مديرية الشؤون الصحية في المحافظة أغلقت سبع محطات تحلية مياه وأربعة مسابح وصالة أفراح ومحل كوفي شوب خلال الأسبوعين الماضيين لعدم تقيدها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

وبين الحسبان لوكالة الأبناء الأردنية "بترا"، أن الكوادر الصحية أنذرت خلال الفترة نفسها 65 محطة تحلية مياه، وخالفت 13 أخرى لعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة وفقا لقانون الصحة العامة.

وأضاف بأن المديرية أنذرت 23 مسبحا وخالفت ثمانية مسابح، وإنذار ثلاث محطات ضخ مياه و24 بئر مياه، وثلاثة صهاريج توزيع المياه وست صالات ومخالفة خمس صالات أخرى، وانذار ثمانية صالونات تجميل وسبع عيادات طبية لعدم تقيدها بمعايير قانون الصحة العامة، وكذلك انذار 71 محل كوفي شوب ومخالفة تسعة محلات، وتوجيه إنذارين لأماكن بيع ودخان ومستلزمات تدخين.

وبين أن الكوادر الصحية زارت 77 مصنعا، وأغلقت أحد المصانع وإنذار 40 مصنعا ومخالفة سبعة مصانع، لعدم التقيد بشروط الصحة والسلامة والبيئة المهنية.