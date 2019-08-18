الأردن يستدعي سفير الاحتلال ويبلغه رسالة حازمة

وطنا اليوم-عمان:استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد السفير الاحتلال في عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها انتهاكات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف و للمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ سفير الاحتلال رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري لانتهاكات الاحتلال ولجميع محاولات الاحتلال المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

وأكد القضاة أنه تم إعلام سفير الاحتلال خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير أمن الاحتلال الداخلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.

وأكدت الوزارة ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.

وشددت على ضرورة احترام الاحتلال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.