 وطنا نيوز -الأمانة تنشر خريطة جديدة لمسارات باص عمّان
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الأمانة تنشر خريطة جديدة لمسارات باص عمّان
التاريخ : 18-08-2019 06:27:21 المشاهدات: 1049

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان، الأحد، خريطة جديدة لمسارات باص عمّان.

وقالت الأمانة إن يمكن الإطلاع على المسارات المعدّلة بسهولة ويسر، حيث توضح الخريطة الجديدة جميع التفاصيل بطريقة بسيطة وبمنتهى الدقة.

ويعمل باص عمان بإمكانيات حديثة بطريقة الدفع الالكترونية ببطاقات الدفع القابلة لاعادة الشحن، والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة في عمان.

ويهدف باص عمان إلى تحسين خدمات النقل العام، ويغطي حاليا في المرحلة الاولى 23 مسارا إلى 11 منطقة تابعة لأمانة عمان من اصل 22 منطقة.

لمعاينة الخريطة، إضغط هنا

لمعاينة المسارات، إضغط هنا








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