|
أرقام رسمية: سكان الأردن زادوا 3 ملايين بعام
وطنا اليوم-عمان: كشفت أرقام أعلنها مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، اليوم الأحد، أن عدد سكان الأردن ارتفع 3 ملايين نسمة في عام واحد.
وتشير أرقام الحمود، إلى أن عدد سكان الأردن عام 2013، بلغ 6.5 مليون نسمة، وارتفع إلى 6.7 مليون نسمة في 2014.
في المقابل بلغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة، عام 2015، أي بزيادة تلامس الـ3 ملايين نسمة.
وحتى عام 2018، وصل عدد السكان إلى 10.3 مليون نسمة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|