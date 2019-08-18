 وطنا نيوز -أرقام رسمية: سكان الأردن زادوا 3 ملايين بعام
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أرقام رسمية: سكان الأردن زادوا 3 ملايين بعام
التاريخ : 18-08-2019 03:20:16 المشاهدات: 356

وطنا اليوم-عمان: كشفت أرقام أعلنها مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، اليوم الأحد، أن عدد سكان الأردن ارتفع 3 ملايين نسمة في عام واحد.

وتشير أرقام الحمود، إلى أن عدد سكان الأردن عام 2013، بلغ 6.5 مليون نسمة، وارتفع إلى 6.7 مليون نسمة في 2014.

في المقابل بلغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة، عام 2015، أي بزيادة تلامس الـ3 ملايين نسمة.

وحتى عام 2018، وصل عدد السكان إلى 10.3 مليون نسمة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق