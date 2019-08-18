الرئيسية | محليات الزرقاء لا بواكي لها .. وأهلها يعيشون على التيمم

وطنا اليوم-عمان:وكانها محافظة من خارج الاردن ، هكذا بدأ حديثه " فواز المومني متحدثا عن انقطاع المياه في محافظة الزرقاء.

يقول المومني ، ان انقطاع المياه عن مدينة باكملها ، لم يعرف ما هو الغاية منه ، اكثر من ثلاثة اسابيع ولم تصله المياه ، بالرغم من انه دق جميع ابواب مسؤولين شركة مياهنا ، وتواصل مع نصف نواب الزرقاء واعضاء اللامركزية دون فائدة.

يتابع المومني ،ان الزرقاء لا بواكي لها ، فاغلب نوابها يعيشون اليوم في عمان ، وهناك ممنوع وحرام ان تنقطع المياه عنهم.

اما المواطن محمد الزواهرة يقول ؛ ان حكومة الدكتور عمر الرزاز ، ضمت العديد من الوزراء ، الا انها حملت في اروقتها اضعف وزير من حيث الاداء ، وهو وزير المياه ، الذي اصبح لا يكترث لشكاوي المواطنين ، ولا يكترث عن اتصالات النواب ، ولا يجيد التعذر بسبب انقطاع المياه.

واضاف الزواهرة ؛ ان شركة مياهنا تجيد اسلوب التطنيش ، مؤكدا ان اهالي الزرقاء مسالمون ، ولو خرجوا الى الشوارع واغلقوها كما فعلت باقي المحافظات ستعلم الحكومة حينها ، ان غضبهم لن يطفئه وصول المياه ، بقدر رفع سقف المطالب المتمثلة برحيل وزير المياه .

اما الناشط احمد الغويري فقال ؛ اذا كانت هناك مسؤولية تقع على عاتق احد ، فالمسؤول هو رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، الذي جاء الى المدينة ، وشاهد فقر حال اهلها ، وتواضعهم.

واضاف الغويري ؛ ان اهالي الزرقاء يعيشون على التيمم ، وان صلاتهم مقبولة ، الا ان دعائهم برحيل وزير المياه لم يستجاب بعد.

وختم الغويري حديثه ؛ سنمهل الحكومة 24 ساعة لايصال المياه لكافة مناطق الزرقاء ، وبحال لم تستجيب الحكومة لمطالبنا ، سيتم تنفيذ اول وقفة احتجاجية امام شركة مياهنا غدا وذلك للمطالبية برحيل حكومة الرزاز واولهم وزير المياه.

الجدير بالذكر ان المناطق التي تشهد انقطاعا مستمرا في المياه في الزرقاء ، الغويرية ومدينة الشرق والزواهرة وحي الحسين والوسط التجاري والامير محمد وشبيب وبيرين وحي الامير محمد وجبل الامير حسن وحي شاكر وغيرها من المناطق

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