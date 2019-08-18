الحمود يتوعد باستمرار الحملات الأمنية على المخالفين للقانون

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، خلال اجتماع مع أمني مع وزير الداخلية سلامه حماد وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الاحد، إن الأمن العام تمكن منذ انطلاق الحملة الأمنية ضد مطلقي العيارات النارية وحتى يوم أمس من ضبط 709 أشخاص منهم 242 مطلق عيارات نارية و 467 حائز سلاح غير مرخص.

فيما بلغ عدد الأسلحة التي تم ضبطها 763 سلاح (33 رشاش و 266 بامبكشن)، وتم ضبط 33 حدث و 21 غير أردنيين من ضمن المضبوطين، مشددا على ان الحملات الامنية على المخالفين للقانون لن تتوقف وهي مستمرة في جميع المناطق

واستعرض مدير الأمن العام إحصائيات الجرائم المرتكبة خلال الأعوام من 2013 وحتى عام 2018 وكان معظمها جرائم واقعة على الأموال كالتالي:

2013 بلغ العدد 27349 جريمة

2014 بلغ العدد 26804 جريمة

2015 بلغ العدد 24244 جريمة

2016 بلغ العدد 22595 جريمة

2017 بلغ العدد 22550 جريمة.

اما عدد الجرائم عام 2018 بلغ 24654 وعدد السكان 10.309مليون نسمة .

وقال مدير الامن العام ان دور الاجهزة الامنية يهدف اولا واخيرا الى الحد من وقوع الجريمة والحفاظ على الامن الاستقرار وذلك لا يتحقق الا من خلال التعاون مع جميع المواطنين والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

موضحا في هذا الاطار انها شهدت انخفاضا ملموسا وواضحا خلال تلك الفترة على الرغم من ازدياد عدد سكان المملكة.

واشار الحمود الى ان معظم الجرائم المرتكبة خلال الخمس سنوات الماضية هي جرائم وقعت على الاموال ، مؤكدا ان دور الاجهزة الامنية يهدف اولا واخيرا الى الحد من وقوع الجريمة والحفاظ على الامن الاستقرار وذلك لا يتحقق الا من خلال التعاون مع جميع المواطنين والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.