صحيفة: اتفاق سياسي ضمني خلف الكواليس بشأن الاردن

وطنا اليوم-عمان: ذكرت صحيفة رأي اليوم اللندنية ان اطرافا في الادارة الامريكية والحكومة البريطانية اتفقا على العمل معا خلال المرحلة المقبلة لتقييم او اعادة تقييم الوضع الاقتصادي الاردني المتردي انطلاقا من السعي الى وضع خطة لأساس جديد لمساعدة الاردن قدر الامكان.

وتقدم الولايات المتحدة اكثر من مليار ونصف كمساعدات اقتصادية ومالية وعسكرية للأردن فيما تقتصر مساهمات بريطانية على بعض المشاريع مع دول اوروبية اخرى ضمن برامج. لكن حصلت في الآونة الاخيرة احداث محددة دفعت الجانب البريطاني لإظهار قدر اكبر من الاهتمام بالاردن خصوصا في المرحلة المقبلة الحرجة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي قوله ان الحكومة الاردنية طلبت المساعدة ووضعت الجانبين الامريكي والبريطاني بصورة سيناريوهات سيئة جدا للوضع الاقتصادي.

وحسب المصدر الدبلوماسي نفسه اتخذ قرار مشترك بالعمل معا خلال المرحلة المقبلة وتقييم الوضع الاقتصادي المحلي الاردني انطلاقا من ادراك حجم تعقيدات المشهد الاقليمي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني.

وعلى اساس الصداقة والتحالف خصوصاً بعد ظهور مساحات غير مشتركة او نقاط تجاذب لها علاقة بصفقة القرن تحديدا بين القيادة الاردنية وطاقم الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتحديدا الجهاز العامل مع مستشاره الاكبر جاريد كوشنر.

شكاوى بالجملة وضع الاردنيون حلفائهم في بريطانيا بصورتها. وحصل تواصل بين مؤسسات امريكية وبريطانية خلال الاسبوعين الماضيين ووضعت سفارة البلدين في عمان العاصمة بصورة اتفاق سياسي ضمني خلف الكواليس للعمل معا في تقييم ومراجعة الوضع الاقتصادي الاردني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة انها لم تتمكن بعد من الوصول الى تفاصيل محددة حول اتصالات يقال انها هامة جدا بالشأن الاردني بين واشنطن ولندن.

وكان الملك عبد الله الثاني تقريبا اول زعيم عربي يهنئ ويقابل رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون.