شهاب : 150 ناد ليلي في عمّان منها 23 مرخصة فقط

وطنا اليوم-عمان:كشف محافظ العاصمة سعد شهاب، عن وجود 150 ناد ليلي في عمان، منها 23 ناد مرخص فقط، إضافة لوجود 20 بار و7 ديسكوهات، متوزعة بمناطق متفرقة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الأحد، " تم تشكيل لجنة مستقلة للكشف على المنشآت العامة وأظهرت نتائج هذه اللجنة انه يوجد في العاصمة 150 ناد ليلي 23 ناد منها مرخص فقط ويوجد 20 بار و 7 ديسكوهات".

وبموجب ترخيص المنشآت السياحية يجب على النوادي الليلية ان تغلق ابوابها ولا تستقبل زبائن عند الساعة ٣ بعد منتصف الليل.

وبحسب التعليمات فإن اي ناد ليلي يتم إطلاق النار امامه يتم إغلاقه وهنالك منافسة بين اصحاب النوادي أدت الى قيام بعضهم بإطلاق النار امام النوادي الأخرى من أجل إغلاقها.

اما فيما يتعلق بالأتاوات والخاوات فقد تم إيقاف ٢٥٥ شخصًا من فارضي الأتاوات العام الماضي، من خلال محافظة العاصمة فيما بلغ العدد هذا العام ١١٥ شخص إلى الآن.