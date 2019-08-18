وزير الصناعة : الترجمة هي السبب!

وطنا اليوم-عمان: قال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، إن الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، تسببت بسوء الفهم للمادة الثامنة من اتفاقية تسهيل قواعد التجارة.

وأضاف الحموري خلال مناقشة القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس في مجلس النواب، أن قراءة المادة باللغة الإنجليزية تبيّن أنها تُعطي الحرية للمستورد بتحديد البلد التي يعيد تصدير البضاعة المخالفة لها، ولا تُلزمه بإعادتها لبلد المنشأ كما كان يشترط الأردن سابقا.

وتابع الوزير أن الأردن بصفته موقعا على الاتفاقية فإنه يلتزم بما التزمت به بقية دول العالم، بالموافقة على إعادة التصدير لأي دولة أخرى، دون التدخل بأي دولة كانت.

وأكد الحموري أن هذا المبدأ مُطبق في أوروبا والدول العربية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تجد دولة في العالم تشترط إعادة تصدير البضائع المخالفة للمواصفات إلى بلد المنشأ.