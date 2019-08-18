جمعية الإخوان تطالب بإغلاق النوادي الليلة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:طالبت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، الحكومة باغلاق النوادي الليلة و"وحانات الخمر" في الأردن.

وقالت الجمعية في بيان لها صباح الاحد : ان ما أسمته بـ "الوقائع غير أخلاقية الخطيرة" التي حدثت مؤخراً، تنشر الرذيلة والفاحشة في مجتمعنا الأردني الملتزم، والمعتز بقيمه وأصالته.

ودعت الحكومة الى إجراء تحقيق موسع ودقيق حول مظاهر الفلتان الأخلاقي الذي نشهده، وبخاصة منذ عام ونيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على طهر بلدنا الحبيب.

وتالياً نص البيان :

بيان صادر عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين

قال تعالى(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

تطالعنا الأخبار كل يوم، بحوادث مشينة، ووقائع غير أخلاقية خطيرة، تنشر الرذيلة والفاحشة في مجتمعنا الأردني الملتزم بدينه، المعتز بقيمه وأصالته.

إننا في جمعية جماعة الإخوان المسلمين إذ نتابع التردي الأخلاقي، وموجات الانحطاط المتتالية التي يتعرض لها مجتمعنا، والتي لا يمكن أن تكون مصادفة، لنطالب الحكومة بالآتي:

١-إغلاق الملاهي الليلية، وحانات الخمر، ومطالبة مجلس النواب بإصدار القوانين الكفيلة بذلك.

٢- تسفير كل بنات الليل، اللواتي ينشرن الرذيلة والمرض في مجتمعنا، ومحاسبة المستقدمين لهن، مهما كانت مواقعهم.

٣-تنظيم حملات قيمية، تحافظ على طهر أردن مؤتة واليرموك، وتحصين الأجيال ضد العهر والفجور.

٤-إجراء تحقيق موسع ودقيق حول مظاهر الفلتان الأخلاقي الذي نشهده، وبخاصة منذ عام ونيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على طهر بلدنا الحبيب.

مؤملين من أبناء شعبنا الوفي أن تبقى أصواتهم عالية أمام تيار الرذيلة والفاحشة، لنبقى جميعًا في مركب الأخلاق والفضيلة، ننعم وأبناؤنا برحمة الله وفضله.

والله أكبر ولله الحمد

المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين

الأحد الثامن عشر من آب ٢٠١٩