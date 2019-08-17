مقاولون يطالبون مجلس نقابتهم عدم اجراء اي تغيير على تعليمات تصنيف الشركات

وطنا اليوم - طالب اكثر من 40 صاحب شركة مقاولات مجلس نقابة المقاولين عدم اجراء اي تعديل على تعليمات تصنيف شركات المقاولات لما لذلك من آثار سلبية كبيرة ستصيب المجتمع من وراء هذه الخطوة .

وأكدوا بان تعليمات التصنيف لعام 2012 كافية وتخدم القطاع ولا داعي من بعيد او قريب احداث اي تغيير لحصر عدد شركات المقاولين باقل من 15 شركة مما يعني احتكار هذا القطاع وتدميرة والحاقالضرر بالشركات الصغيرة.

وكان قد نشر مسودة لتعليمات تصنيف شركات المقاولات لعام 2019 اثارت حفيظة المقاولين الذين تداعوا الى عقد اجتماعات شبه يومية لتدارك الامر وقد وعد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب باعداة النظر في مسودة تعليمات التصنيف دفاعا عن الشركات الصغيرةوحفاظا على ارزاق الناس.