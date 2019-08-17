زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص للثقافة والفنون في دورته الثامنة والعشرين

وطنا اليوم-عمّان، 17 آب 2019: قدمت شركة زين رعايتها الرسمية لمهرجان الفحيص في دورته الثامنة والعشرين، والذي أُقيم تحت رعاية سمّو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد، وقام وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور "محمد أبو رمان" بافتتاح المهرجان الذي حمل اسم "الأردن تاريخ وحضارة".

وتأتي رعاية زين لمهرجان الفحيص من جانبها تماشياً مع التزامها الراسخ بالتواجد في كافة الفعاليات، ودعمها وتشجيعها للحركة الفنية والأدبية المحلية الواعدة، والمساهمة في دعم الأصوات الإبداعية الشابة، إلى جانب مساهمتها في الترويج السياحي للمملكة والتي تتميّز بتعدد المواقع الأثرية فيها، وأهميتها دينياً وتاريخياً، ومناخها المتنوع، بالإضافة إلى تعاقب الحضارات عليها.

وتضمنت فعاليات المهرجان برنامجاً منوعاً جمع الجانبين الثقافي والفني والغنائي بمشاركة المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان مروان خوري، والمطربة التونسية يسرى محنوش، والمطرب السوري حسين الديك، وعدد من المطربين الأردنيين. ومن فعاليات المهرجان أيضاً؛ ندوة "شخصية المهرجان" التي تناولت حياة المرحوم كايد المفلح العبيدات تحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة والمهندس صائب عبيدات، و"ركن المدينة" تمحورت حول مدينة الاسكندرية وتحدثت بها الفنانة المصرية إلهام شاهين والفنان رشيد عساف، وندوة حول واقع الأمة العربية تحدث بها الدكتور محمد المسفر من قطر والدكتور مهند مبيضين.

يذكر بأن شركة زين وفي إطار دعمها للحركة الفنية والثقافية في المملكة، دأبت على رعاية مهرجان الفحيص في أكثر من دورة ، إلى جانب مواصلتها لدعم المسيرة الفنية لمجموعة من الفنانين والعروض المسرحية، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الأخرى.