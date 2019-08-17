الرئيسية | محليات حوادث النوادي الليلة تحدث في كل دول العالم وليس الاردن فقط

وطنا اليوم- خاص- قاسم العمرو- يحاول البعض الاصطياد في المياه العكرة ويستغل بعض الحوادث لتوجيه سهام الغدر لصدور الشرفاء من ابناء الوطن الذين يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجبهم على اكمل وجه دون منة من احد، ، حوادث النوادي الليلية تحصل في كل الامكنة المشابهة في مدن العالم لان مرتاديها من السكارى والخارجين عن القانون ولها عالمها الخاص، حدود عمل الاجهزة الامنية وجهاز الامن العام التعامل مع الجرائم اذا حدثت وضبط اطرافها واحالتهم الى القضاء، فلا جهاز الامن العام ولا غيره من الاجهزة مسؤول عن وجود مثل هذه الاماكن المرخصة، ولا تتعامل هذه الاجهزة مع النوايا، ما تقوم به من تدابير احترازيه هدفه منع وقوع مثل هذه الجرائم لكن بالتأكيد لا يستطيع اي جهاز امن بالعالم منع وقوع الجرائم، بعض المواقع واصحاب الاجندات يحاولون خلط الاوراق ودس السم بالدسم من خلال القاء المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك ولو قام أي فرد من افراد الامن العام بتوقيف او سؤال اي من رواد هذه الاماكن لوجدنا نفس الاشخاص اصحاب هذه المواقع يقيمون الدنيا ولا يقعدوها.. ما نقوله ونطالب به هو تتقييم اهمية وجود مثل هذه الاماكن في قلب العاصمة واجنحتها ليتم وضع التصور العام للحد من الجرائم والاذى الذي يلحق بالمجتمع واجهزة الدولة بعمومها نتيجة تصرفات هذه الفئة التي تضم اصحاب الاسبقيات والاجرام..نجدد ثقتنا بجهاز الامن العام وبعطوفة المدير العام وبمدير البحث الجنائي،وبكل منسوبيه ونقول لهم عافاكم الله واعانكم على القيام بمهامكم الجليلة والصعبة

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