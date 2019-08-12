الرئيسية | محليات الخارجية تتابع حالة رجل اعمال اردني ونجله تم اختطافهم في جنوب افريقيا

وطنا اليوم- قال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية السفير سفيان القضاة بان الوزارة تتابع منذ ساعات الصباح انباء عن اختطاف مواطنين اثنين اردنيين في جنوب أفريقيا



واوضح القضاة ان مركز العمليات و السفارة الاردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وان المعلومات الاولية تشير الى ان المخطوفين الاردنيين اب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما



واكد القضاة ان سفارتنا هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن ان المخطوفين الاردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن



واوضح مدير العمليات بان الوزارة قد شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة والى ان يتم إطلاق سراح المخطوفين الاردنيين

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