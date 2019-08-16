العبوس يحذر : الانفلات الأخلاقي يُنذر بانفلات أمني

وطنا اليوم-عمان: قال نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، إن التسارع في الانفلات الأخلاقي والذي نشهد أعراضه هذه الأيام يُنذر بانفلات أمني قادم.

وأضاف العبوس في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الشعار الذي يرفعه رجال الأمن هو آخر ملاذ نحارب به هذه الهبة اللاأخلاقية التي تجرأت رموزها وأدواتها حتى على التهديد باستخدام علاقات مرفوضة ومستغربة مع بعض أركان الدولة تهدد وتستقوي بها على المواطن والمواطنة المغلوبين على أمرهم".

وأكد العبوس على أن "مصلحة الدولة قبل الحكومة أن نرى ردعا نلمسه حقيقة ضد هذا الاستهتار بقيمنا"، معبّرا عن أمله في أن لا يطول الانتظار طويلا "وإلّا سيحاسب كل مسؤول يرى الوطن يهوي بأخلاقه ويتفرج مع المتفرجين وكأننا لم نمنحه كشعب كل السلطة ليتصرف".

وتاليا ما نشره العبوس:

هذا التسارع في الانفلات الاخلاقي ينذر بانفلات امني عندما يضطر المواطن للدفاع عن اعراف واخلاق وطنه بيده!

هذا الشعار الذي يرفعه رجل الامن هو آخر ملاذ نحارب به هذه الهبة اللاخلاقية التي تجرأت رموزها وادواتها حتى على التهديد باستخدام علاقات مرفوضه ومستغربه مع بعض اركان الدولة تهدد وتستقوي بها على المواطن والمواطنة المغلوبين على امرهم !

ان مصلحة الدولة قبل ان تكون مصلحة الحكومة ان نرى ردعا نلمسه حقيقة ضد هذا الاستهتار بقيمنا !