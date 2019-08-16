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رئيس هيئة الاركان يوعز بإعفاء مواطن من تكاليف العلاج
وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، والجهات المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة بالسير في اجراءات تغطية نفقات علاج مترتبة على المواطن راكان اسماعيل النعيم، والذي كان قد تقدم بمناشدة لجلالة الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت الإستجابة مباشرة وفورية.
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